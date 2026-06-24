Diş hekimliğinde ‘uzmanlık’ tartışması: Unvan dağıtarak mağduriyet giderilmez

Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurumu (TUK) doktoralı diş hekimlerinin uzmanlık süreçlerine ilişkin meslek örgütlerinin tepkisine neden olacak bir karar aldı. Kurum, doktora eğitimini tamamlamış veya devam eden diş hekimlerinin uzmanlık sürecine dahil olabilmeleri için Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (DUS) girmeleri gerektiğini açıkladı. 2011-2026 yılları arasında doktora eğitimine başlayan ya da tamamlayan diş hekimlerine asistanlık süreci olmadan uzmanlık yolunu açan karara tepki gösteren diş hekimleri önce Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Genel Merkezi'nde ardından da Sağlık Bakanlığı önünde toplandı. TUK tarafından açıklanan kararı kabul edilemez bulan dişhekimleri bu durumun yalnızca doktora ya da uzmanlık sorunu değil; dişhekimliğinin geleceğinin sorunu olduğunu ifade etti. Meslek birliği için adalet isteyen hekimler unvan dağıtarak mağduriyetin giderilmeyeceğini belirtti. Hekimler ağız ve diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizerek genel tıp hizmetinde yan unsur yerine ana unsur olarak görülmek istediklerine vurgu yaptı.





‘ESAS PROBLEMİMİZ İSTİHDAM’

Başkanlar kurulu onayıyla Danıştay'a kararın iptali için dava açtıklarını duyuran TDB Genel Başkanı Fatih Güler, “Olay artık yargıya intikal etti ancak bizim esas problemimiz istihdamdır. 5 yılda 40 bin arkadaşımız mezun olacak ve sayımız 100 bini bulacak. Tepki biraz da dış hekimlerinin gelecek kaygısından...” dedi.



Ağız diş sağlığının, genel sağlığın içerisinde ayrı bir kategorideymiş gibi planlama yapıldığını belirten Güler, 10 bin diş hekimi atamasının ve korucu dış hekimliğinin yaygınlaşmasın da sağlanması gerektiğini kaydetti.





‘UZMANLIK DUS’TA BAŞARI GÖSTERENİN HAKKI’

Sağlık Bakanlığı önünde konuşan Diş Hekimliği Sendikası (DİŞHEKSEN) Genel Başkanı Banu Yıldırım ise, “Günümüzde diş hekimliğinin temel gündemi istihdam sorunu ve işsiz diş hekimi ordusu. 2030'da diş hekimi sayısının 100 bine ulaşacağı öngörülmektedir. TUK yetkisini aşmıştır. Kanun olmadan bunu uygulamaya koyamazlar. Uygulanmaya konulması diş hekimliğinin kara lekesi olur. Eğer bu karar geçerse herkesin emeği ziyan olacak. Bu karar kamu istihdamında istikrarsızlığa yol açacaktır. Uzmanlık DUS’ta başarı gösterenlerin hakkıdır. Binlerce uzman oluşturulması uzman enflasyonu sorununu beraberinde getirmeyecek mi? Doktora eğitiminin akademik niteliği korunmalıdır ancak tartışma uzmanlığın hangi esaslarla kazanıldığına yöneliktir" dedi. ANKARA