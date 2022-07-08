Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen'deki ateşkese ilişkin açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan, "Yemenli taraflar arasında gerçekleştirilen Askeri Koordinasyon Komitesi toplantısında ilan edilmiş olan ateşkese ilişkin taahhüdün teyit edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz" açıklaması yapıldı.
Bakanlıktan, Yemenli tarafların mutabık kalınan ateşkesi teyit etmelerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Yemenli taraflar arasında Amman'da gerçekleştirilen Askeri Koordinasyon Komitesi toplantısında, geçtiğimiz Ramazan ayında BM öncülüğünde ilan edilmiş olan ateşkese ilişkin taahhüdün teyit edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu çerçevede, ülke sathında bazı yolların açılmasını, Yemen'de yaşanmakta olan insani krizin giderilebilmesi yönünde önemli bir adım olarak görüyoruz" denildi.
'YEMEN HALKIYLA DAYANIŞMAMIZI SÜRDÜĞÜRECEĞİZ'
Yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"Taraflar arasındaki bu diyalogun, kalıcı bir ateşkesin sağlanmasına ve ihtilafın BM Güvenlik Konseyi kararları ve belirlenmiş uluslararası parametreler çerçevesinde, anayasal meşruiyet temelinde çözüme kavuşturulmasını sağlayacak bir siyasi sürece katkıda bulunmasını umut ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Yemenli taraflar arasında diyalog çabalarına desteğimizi ve Yemen halkıyla dayanışmamızı sürdüreceğiz."
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