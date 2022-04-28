Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Yunanistan Hava Kuvvetleri, ülkemiz kıyılarına yakın provokatif uçuşlar gerçekleştirmiş, ülkemiz hava sahasını defalarca ihlal etmiştir. Hava Kuvvetlerimiz, bu provokatif uçuşlara ve ihlallere, angajman kuralları gereği karşılık vermiştir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Yunanistan’ın Ege’de hava sahası ihlal ve üst uçuş iddiaları hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.
Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın 27 Nisan'da Ege Denizi’nde iki ülke hava kuvvetleri arasında yaşanan hadiselerle ilgili yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Yunanistan Hava Kuvvetleri, 26-28 Nisan 2022 tarihleri arasında ülkemiz kıyılarına yakın provokatif uçuşlar gerçekleştirmiş, Didim, Datça ve Dalaman’da ülkemiz hava sahasını defalarca ihlal etmiştir. Hava Kuvvetlerimiz, bu provokatif uçuşlara ve ihlallere, angajman kuralları gereği karşılık vermiştir. Gerginliği başlatan ve tırmandıran taraf Yunanistan iken, ülkemizin asılsız iddialarla suçlanması iki ülke arasında son dönemde oluşan pozitif gündem ve iyi komşuluk ilişkileri ile bağdaşmamaktadır. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için, Yunan tarafının tahrikkar eylem ve söylemlerine son vermesini, gerek ikili gerek NATO bünyesinde başlatılan 'Güven Artırıcı Önlemler' sürecini samimiyetle desteklemesini bekliyoruz. Türkiye’nin, hava sahası genişliği dahil, tüm Ege sorunlarının uluslararası hukuka uygun olarak Yunanistan’la samimi bir diyalog çerçevesinde çözülmesine yönelik tutumunda bir değişiklik yoktur."
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