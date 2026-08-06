Dışişleri’nde soru sorma tartışması: İki bakan duymazdan geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara’da, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’yi kabul etti. İki bakan, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

SORU TARTIŞMASI

Toplantıda yalnızca bir muhabire, TRT Haber’e mikrofon verilip soru sorma hakkı tanındı. Fidan bu soruyu yanıtladıktan sonra gazetecilere teşekkür ederken, gazeteci Jasper Mortimer, mikrofonsuz bir şekilde Şeybani’ye, Türkiye'deki Suriyeli mültecilerle görüşüp görüşmeyeceğini ve onların Suriye'ye geri dönüş konusundaki endişelerini dinleyip dinlemeyeceğini sordu. Fidan ile Şeybani soruyu duymazdan gelerek el sıkışıp salondan ayrıldı. Daha sonra Mortimer ile Dışişleri yetkilileri arasında hararetli tartışmalar yaşandı.