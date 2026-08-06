Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dışişleri’nde soru sorma tartışması: İki bakan duymazdan geldi

Dışişleri’nde soru sorma tartışması: İki bakan duymazdan geldi

6.08.2026 18:00:00
Güncellenme:
Batu Bozkürk
Takip Et:
Dışişleri’nde soru sorma tartışması: İki bakan duymazdan geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile basın toplantısında sorulan bir soru üzerine gerginlik yaşandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara’da, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’yi kabul etti. İki bakan, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

SORU TARTIŞMASI

Toplantıda yalnızca bir muhabire, TRT Haber’e mikrofon verilip soru sorma hakkı tanındı. Fidan bu soruyu yanıtladıktan sonra gazetecilere teşekkür ederken, gazeteci Jasper Mortimer, mikrofonsuz bir şekilde Şeybani’ye, Türkiye'deki Suriyeli mültecilerle görüşüp görüşmeyeceğini ve onların Suriye'ye geri dönüş konusundaki endişelerini dinleyip dinlemeyeceğini sordu. Fidan ile Şeybani soruyu duymazdan gelerek el sıkışıp salondan ayrıldı. Daha sonra Mortimer ile Dışişleri yetkilileri arasında hararetli tartışmalar yaşandı.

İlgili Konular: #Ankara #Hakan Fidan #Basın Açıklaması