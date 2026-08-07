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Dışişleri’nden Atatürk’ün portresi silindi: 36 günde bitmeyen ‘tadilat’

Dışişleri’nden Atatürk’ün portresi silindi: 36 günde bitmeyen ‘tadilat’

7.08.2026 04:00:00
Güncellenme:
Batu Bozkürk
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Dışişleri’nden Atatürk’ün portresi silindi: 36 günde bitmeyen ‘tadilat’

Dışişleri Bakanlığı, 1 Temmuz tarihinde, yenilenen basın toplantısı salonuna ilk kez gazetecileri kabul etti. Daha önce toplantı salonunda yer alan Atatürk portresinin ve “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözünün salondan silindiği görüldü. Dışişleri kaynakları o tarihte Cumhuriyet’e “tadilatın sürdüğünü, salonun nihai halinin bu olmadığını” ifade ederken, bundan 36 gün sonra, dün gerçekleşen basın toplantısında Atatürk figürleri yine bulunmadı.
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Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz aylarda Ankara’daki ana yerleşkesinde bulunan basın toplantısı salonunu yenileme kararı aldı. Bu süreçte basın toplantıları bakanlığın içerisinde bulunan alternatif bir salonda ve ayrıca bir otelde yapıldı.

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ATATÜRK SİLİNDİ

Yenilenen basın toplantısı salonuna 1 Temmuz’da dönüldü. Daha önce toplantı salonunda bulunan Mustafa Kemal Atatürk’ün portresinin ve onun dış politika vizyonunu anlatan “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözünün ise yeni salonda yer almadığı görüldü. Yeni toplantı salonunda, Atatürk’e ilişkin bu figürler yerine, kahverengi ahşap bir duvar vardı. Benzer şekilde salona geçilen koridorda bulunan Dışişleri şehitleri anıtı da yerinde yoktu.

‘TADİLAT SÜRÜYOR’ YANITI

Cumhuriyet, o tarihte Dışişleri kaynaklarına, “Toplantı salonunun nihai hali bu mu” diye sordu. Kaynaklar, tadilatın sürdüğü yanıtını verdi. Yeni salona “tadilat sonlanmadan geçilmesinin” sebebini ise, alternatif salonda sınav olması şeklinde açıkladı. Kaynaklar, basın toplantısı alanında çeşitli eksiklerin olduğunu, Atatürk figürlerinin ve diğer eksiklerin geri getirileceğini kaydetti.

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36 GÜNDE BİTMEDİ Mİ?

Aradan 36 gün geçti. Dün, gazeteciler 1 Temmuz’dan sonra ilk kez, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin ortak basın toplantısı için bakanlığa davet edildi. Ancak salonun aynı haliyle kaldığı, Atatürk figürlerinin yerine konmadığı görüldü. Benzer şekilde şehitler anıtı da yerinde yoktu. Dışişleri kaynakları, yine, “Eksikler gelecek” dese de, ‘tadilat’ın 36 gündür bitmemesi, Atatürk portresinin 36 günde eski yerine koyulmaması ve bu süreçte toplantıların devam etmesi, düzenlemenin nihai olduğu değerlendirmesine yol açtı.

İlgili Konular: #mustafa kemal atatürk #Dışişleri bakanlığı