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Dışişleri'nden, Kolombiya’nın Golan Tepeleri açıklamasına kınama

Dışişleri'nden, Kolombiya’nın Golan Tepeleri açıklamasına kınama

12.08.2026 00:39:00
Güncellenme:
DHA
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Dışişleri'nden, Kolombiya’nın Golan Tepeleri açıklamasına kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Golan Tepeleri’ndeki İsrail işgalini meşrulaştırmaya yönelik olarak Kolombiya tarafından yapılan açıklamayı şiddetle kınıyoruz" denildi.
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Golan Tepeleri’ndeki İsrail işgalini meşrulaştırmaya yönelik olarak Kolombiya tarafından yapılan açıklamayı şiddetle kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Suriye’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Golan Tepeleri’ndeki İsrail işgalini meşrulaştırmaya yönelik olarak Kolombiya tarafından yapılan açıklamayı şiddetle kınıyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 497 sayılı kararı başta olmak üzere, uluslararası hukukun vahim bir ihlalini teşkil eden bu minvaldeki münferit çabaların hiçbir hukuki değeri yoktur. Bu vesileyle, İsrail’in, Golan Tepeleri dahil Suriye’nin güneyindeki işgaline ve ülkenin egemenliği ile istikrarını hedef alan saldırılarına son verilmesi için uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin muhafazası ile ülkede kalıcı huzur ve istikrarın tesisine yönelik desteğini sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.

 

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