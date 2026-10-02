DİSK Basın-İş duyurdu: Gazeteci Derya Okatan tutuklandı

Gazeteci ve DİSK Basın-İş Disiplin Kurulu Üyesi Derya Okatan, Ankara’daki evinden gözaltına alınmasının ardından İstanbul’a getirildi.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürülen Okatan hakkında hakimlikçe tutuklama kararı verildi.

“İFADESİNİ DAHİ ALMADAN TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ”

DİSK Basın-İş, Okatan’ın savcılıkta ifadesi alınmadan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiğini belirtti.

Sendika açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Meslektaşımız, bugün Ankara'daki evinden gözaltına alınarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcı, Okatan'ın ifadesini dahi almadan tutuklanmasını talep etti.”

“GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR”

Okatan’ın tutuklanmasına tepki gösteren DİSK Basın-İş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Gazetecilerin haber yaptıkları, mesleklerini sürdürdükleri için gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına; basın ve ifade özgürlüğüne yönelik baskıların giderek ağırlaşmasına alışmayacağız. Bu baskıyı kanıksamayacağız.”

DİSK BASIN-İŞ’TEN SERBEST BIRAKILMA ÇAĞRISI

Sendika, Okatan’ın serbest bırakılmasını isteyerek şu açıklamayı yaptı:

“Gazetecilik suç değildir. Derya Okatan derhal serbest bırakılmalıdır. Meslektaşımız yalnız değildir. Derya Okatan'la ve gazetecilikte ısrar ettiği için siyasi iktidarın baskısına maruz kalan tüm gazetecilerle dayanışmamızı sürdüreceğiz.

Hukuksuz gözaltı ve tutuklama kararlarına, erişim engellerine rağmen mesleğimizi icra etmeye, gazeteciliği savunmaya devam edeceğiz.”