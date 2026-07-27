DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: 'Sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda barajı aştık'

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Dev Sağlık-İş'in sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda toplu iş sözleşmesi yapabilmek için gerekli iş kolu barajını aştığını belirterek, sendikanın 8 bin 281 üyeye ulaştığını ve Resmi Gazete'de yayımlanacak istatistiklerin ardından yetki başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya gelen DİSK ve Dev Sağlık-İş Sendikası üyeleri, "Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri hakkını alacak" yazılı pankart açtı. DİSK Genel Başkanı ve Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sendika istatistiklerinin açıklanacağı gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

Çerkezoğlu, mevcut sendikal mevzuat gereği, bir sendikanın toplu iş sözleşmesi yapabilmesi için iş yerindeki çoğunluğun yanı sıra iş kolu barajını da aşması gerektiğini belirterek, DİSK'in yıllardır bu uygulamanın antidemokratik olduğunu savunduğunu söyledi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler İş Kolu'nda uzun yıllardır örgütlenme mücadelesi yürüttüklerini ifade eden Çerkezoğlu, barajı aşarak yetkili sendika olup çoğunluğu sağladıkları iş yerlerinde toplu sözleşme masası kurmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Çerkezoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak sendika istatistiklerinde DİSK'e bağlı Dev Sağlık-İş'in iş kolu barajını aşacak üye sayısına ulaştığını belirterek, "Toplu iş sözleşmesi yapabilmek için gerekli olan Türkiye sayısını elde etmiş durumdayız. Hep birlikte bu barajları aşmış durumdayız" dedi.

Sendikanın, Çalışma Bakanlığı kayıtlarına göre saat 09.30 itibarıyla 8 bin 281 üyeye ulaştığını aktaran Çerkezoğlu, "Türkiye'nin dört bir yanında 8 bin 281 sağlık ve sosyal hizmet işçisi sendikal tercihini DİSK'ten yana kullandı ve özgür toplu iş sözleşmesi masalarında DİSK ile birlikte yürüme iradesini ortaya koydu" diye konuştu.

"YETKİ TESPİTİ ALMAK İÇİN BAKANLIĞA BAŞVURACAĞIZ"

Arzu Çerkezoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının her ay açıkladığı verilere göre sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda yaklaşık 814 bin işçi bulunduğunu, iş kolu barajının ise 8 bin 144 olduğunu belirterek, sendikanın 8 bin 281 üyeye ulaşarak barajı 137 üyeyle aştığını söyledi. Resmi Gazete'de yayımlanacak istatistiklerin ardından çoğunluğu sağladıkları iş yerleri için, başta Dicle Üniversitesi Hastanesi olmak üzere, toplu iş sözleşmesi yetkisi almak amacıyla Bakanlığa başvuracaklarını ifade etti.