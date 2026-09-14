DİSK’ten çarpıcı rapor: 6 milyon 708 bin çocuk yoksul: ‘Çocuk istihdamı yüzde 70 arttı’

Yeni eğitim öğretim yılı başladı. DİSK okulların açıldığı ilk gün MEB önünde toplandı. Konfederasyon burada bir basın açıklaması düzenledi. "Yoksulluk, MESEM'ler ve İş cinayetleri" başlıklı açıklamayı DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu okudu. Çerkezoğlu hazırladıkları “Çocuk İşçiliği Raporu”nu da kamuoyu ile paylaştı.

Yüz binlerce çocuk için okul zilinin çalmadığını, bu çocukların; fabrikaların, sanayi sitelerinin, tarlaların yolunu tuttuğunu ve arkadaşları sınıfa giderken onların iş başı yaptığını kaydeden Çerkezoğlu" Çocuk işçiliği ülkemizin kanayan yarasıdır. 13 yılda yalnızca 1.1 puan geriledi. Çocuk işçiliği çocukların tercihi değil, yoksulluğun sonucudur. Çocukların görevi patronlara ucuz iş gücü olmak değildir. Her çocuğun hakkı eğitimdir, oyun oynamaktır,geleceğe güvenle bakmaktır” dedi. Çerkezoğlu rapordaki temel gerçeklere dikkat çekti. Bunlardan biri çocuk yoksulluğu oldu.

‘ÇOCUK İSTİHDAMI YÜZDE 70 ARTTI’

Çocuk yoksulluğuna ilişkin konuşan Çerkezoğlu, “Artık yoksulluğun türlerini konuşuyoruz. Türkiye'de her üç çocuktan biri yoksul. 6 milyon 708 bin çocuğumuz yoksulluk içinde yaşamaktadır. Her yüz çocuktan 15'i çalışmak zorunda bırakılıyor. Bir çocuk neden çalışmak zorunda kalır? Çünkü bu ülkede hayat pahalı, emek ucuz” ifadelerini kullandı. 14-17 yaş arasındaki çocuklarda okullaşmanın 8.1 puan gerilediğinin altını çizen Çerkezoğlu, “Çocuk istihdamı ise yüzde 70 arttı. Verilerin ötesinde hepimizin gördüğü gerçekler ortada. MESEM’e kayıtlı öğrenci sayısı son 10 yılda 5.3 kat arttı. Bu tablo kabul edilemez. Biz mesleki eğitime karşı değiliz ama mesleki eğitim başka çocukları ucuz iş gücününe dönüştürmek başka şey” dedi.

‘BİR OKUL DOLUSU ÇOCUK ÖLDÜ’

“Çocuklar üretirken işçi ama hakları söz konusu olduğunda öğrenci sayılıyorlar” tespitinde bulunan Çerkezoğlu, “Bir işçi örgütü olarak MEB'e soruyoruz. Devletin görevi patronlara ucuz iş gücü mü sağlamaktır? Çocukları çalışmaktan kurtarmaktır.

Son 9 yılda 93 bin 517 çocuk iş kazası geçirdi. En az 546 çocuk çalışırken yaşamını yitirdi. Bir okul dolusu çocuk. Bu çocukların büyümeleri gerekiyordu ama çalışırken yaşamlarını kaybettiler. Bu ölümleri kader olarak kabul edemeyiz. Bir ülkenin çocukları çalışırken ölüyorsa bu düzen yıkılmalıdır. Çocuğu iş yerine gönderen yoksulluğu ortadan kaldırmalıyız. Kamusal mesleki eğitim güçlendirilmelidir. Bir ülkenin kalkınması çocuklarını erken yaşta çalıştırarak sağlanamaz. Bir ülkenin geleceği çocuk emeği üzerine kurulamaz. Çözüm çocukların çalışmak zorunda olmadığı bir ülke kurmaktır” diye konuştu.