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Divriği Kültür Derneği'nden minikler için kampanya: 'Dayanışmayla hem içlerini hem kışlarını ısıtalım'

Divriği Kültür Derneği'nden minikler için kampanya: 'Dayanışmayla hem içlerini hem kışlarını ısıtalım'

5.10.2026 11:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
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Divriği Kültür Derneği'nden minikler için kampanya: 'Dayanışmayla hem içlerini hem kışlarını ısıtalım'

Ankara Divriği Kültür Derneği, Sivas Divriği'deki ihtiyaç sahibi çocuklar için bir yardım kampanyası başlattı.
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Ankara Divriği Kültür Derneği, Sivas Divriği’deki ihtiyaç sahibi ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ulaştırılmak üzere bir yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, "Miniklerin kış günlerini sıcacık geçirmesine katkı sunmak için mont, atkı, bere ve bot; eğitimlerine destek olmak için defter ve kırtasiye malzemeleri bağışlarınızı bekliyoruz. Her katkı, Divriği’de bir çocuğun yüzünde tebessüm, yüreğinde umut olacak. Dayanışmamızla çocuklarımızın hem içini hem kışını ısıtalım" ifadeleri yer aldı.

Yardım kampanyasına destek olmak isteyenler 0312 230 12 97 numaralı telefondan bilgi edinebilecek.

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