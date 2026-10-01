Diyanet hakkında soruşturma yürütülen Konakcı’yı yeniden konferans konuşmacısı yaptı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Söke İlçe Müftülüğü, Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenleyeceği konferansın konuşmacısını duyurdu. Müftülüğün sosyal medya hesaplarında paylaşılan afişte, vaiz Halil Konakcı'nın 3 Ekim Cumartesi günü saat 20.30'da “Dinin Rehberleri İnsanlığın Umududur” başlıklı konferansta konuşacağı belirtildi.

Konakcı'nın konuşmacı olarak duyurulması, hakkında halen devam eden soruşturmayı yeniden gündeme getirdi.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Konakcı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Şubat 2025'te idari soruşturma başlatılmıştı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar, geçtiğimiz Temmuz ayında soruşturmanın devam ettiğini söylemişti.

ATATÜRKÇÜLERE, KADINLARA, LAİKLİĞE SALDIRILARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Konakcı hakkında 2025’te başlatılan idari soruşturmanın ardından kamuoyuna yansıyan açıklamalarda, özellikle Cumhuriyet, laiklik, Atatürk ve kadınlara ilişkin sözleri gündeme gelmişti.

Konakcı’nın Hatay’a ilişkin bir konuşmasında, 6 Şubat depremlerinin ardından “1938’de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler üzerine hakkında daha önce de çeşitli suç duyuruları yapılmıştı.

Kadınlara ilişkin bir konuşmasında ise “Kadın-erkek eşitliği tamamen yalan” diyen Konakcı, kadınların iş yaşamına katılımı ve kadınların giyim biçimleri hakkında da tartışma yaratan ifadeler kullanmıştı. Bir konuşmasında kadınların sokakta görünürlüğüne ilişkin “Sokaklar kasap dükkânı oldu, et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor” sözlerini sarf etmişti.

Konakcı, cami cemaatine verdiği vaazda da, Atatürkçüleri “terör örgütleri FETÖ ve PKK’lilere” benzeterek, “Ayet ne diyor bize; ‘Ancak müminler kardeştir.’ Ancak ehli sünnet iltikadına sahipsen ve benim bayrağıma, devletime, vatanıma ihanet etmiyorsan kardeşiz. Yani ben FETÖ’cülerle, PKK’lilerle ve İslam düşmanlığı yapan Kemalistlerle asla kardeş değilim” ifadelerini kullanmıştı.

İktidara yakınlığı ve Atatürk düşmanlığı ile sık sık gündeme gelen Konakcı, bir konuşmasında da, laikliği savunanlara "Ben laikim diyen Ebu Cehil gibi kafirdir. Çünkü laiklik dinsizliktir. Şeriat Allah'ın kanunudur. Şeriat istemiyorum diyen Ebu Cehil gibi Stalin gibi Lenin gibi kafirdir. Benim işim bu” demişti.

Konakcı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alan “Atatürk'e dua edin diyorlar. Ne diye dua edelim? 'Ne güzel şeriatı kaldırdı, ne güzel hocaları astı' diye mi dua edelim?” sözleriyle de tepki çekmişti.