Diyanet İşleri krize rağmen 5 milyon TL'lik kitap basım harcaması yapmış

13 Nisan 2022 Çarşamba, 09:22

Matbaa harcaması hemen her yıl 10 milyon TL’ye dayanan Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılının ilk çeyreğinde 4,9 milyon TL’lik kitap basım harcaması yaptı. Başkanlığın yalnızca, “Neden Müslüman Oldum?” ve “Sosyal Medya Ahlakı” kitaplarının basımı için harcadığı para 667 bin 600 TL oldu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Türkiye’de giderek derinleşen ve yurttaşı yoksulluğa mahkûm eden ekonomik kriz, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın harcamalarını etkilemedi. Yurttaşa, “azla yetinin” telkinlerinde bulunan idare, 2022 yılında da kesenin ağzını açtı. 2021 yılında kitap basım işleri için 10 milyon TL’ye yakın harcamada bulunan idare, 2022 yılının henüz ilk çeyreğinde 5 milyon TL’ye dayanan kitap basım harcamasında bulundu.

SADECE DÖRT AYDA 4,9 MİLYON LİRA

2018 yılında 20 milyon TL olan sermayesi 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 80 milyon TL’ye çıkarılan Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi, 2022 yılının ilk dört ayında 12 farklı kitap basım ihalesi düzenledi. 2022 yılında açtığı kitap basım ihalelerinde ilk imzayı 31 Ocak’ta atan idare, son imzayı ise 5 Nisan’da attı. 31 Ocak 2022 – 5 Nisan 2022 tarihleri arasında sonuçlanan 12 kitap basım ihalesinin toplam maliyeti ise kayıtlara 4 milyon 913 bin TL olarak geçti.

SOSYAL MEDYA AHLAKI 229 BİN TL’YE MAL OLDU

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi’nin 4,9 milyon TL sözleşme bedelli ihaleleri arasında, “Neden Müslüman Oldum?” ve “Sosyal Medya Ahlakı” isimli kitapların basım ihaleleri de yer aldı. İdare, “Sosyal Medya Ahlakı” kitabının 8 bin adet basımı için 229 bin 600 TL, “Neden Müslüman Oldum?” kitabının 8 bin adet basımı için ise 438 bin TL ödedi.

DİYANET, YAYINEVİ GİBİ ÇALIŞTI

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2022 yılının ilk çeyreğinde sonuçlandırdığı 12 kitap basım ihalesinden bazılarının maliyeti ise şöyle gerçekleşti:

İslam İlmihali (Orta Boy): 1 milyon 696 bin 500 TL

Kitap Medeniyeti (8 bin adet): 284 bin TL

Masal Kitabım (10 bin adet): 343 bin 400 TL

Sorularla Mahremiyet Bilinci : 264 bin TL