Diyarbakır 8 gündür Narin'i arıyor: Adalet Bakanı Tunç'tan 'gözaltı' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8 yaşındaki Narin Güran'ın Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, şu anda 1 kişinin gözaltında olduğunu bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2024 - 19:44
Diyarbakır 8 gündür Narin'i arıyor: Adalet Bakanı Tunç'tan 'gözaltı' açıklaması
Abone Ol google-news

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da 8 gündür aranan, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır."


Narin Güran haberleri Soruşturma haberleri diyarbakır haberleri

İlgili Haberler

Kayıp Narin olayında gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Kayıp Narin olayında gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
Kayıp Narin'in annesi 'Daha önce dile getirmedim' diyerek anlattı: Açıklamaları sonrası yayın aniden kesildi!

Kayıp Narin'in annesi 'Daha önce dile getirmedim' diyerek anlattı: Açıklamaları sonrası yayın aniden kesildi!
Ahbaplar bölgede! Haluk Levent'ten 'Narin' paylaşımı: 'Ah be güzel kızım'

Ahbaplar bölgede! Haluk Levent'ten 'Narin' paylaşımı: 'Ah be güzel kızım'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler