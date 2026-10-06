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Diyarbakır Adliyesi'nde taraflar kavga etti: 2 yaralı

Diyarbakır Adliyesi'nde taraflar kavga etti: 2 yaralı

6.10.2026 13:39:00
Güncellenme:
DHA
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Diyarbakır Adliyesi'nde taraflar kavga etti: 2 yaralı

Diyarbakır Adliyesi'nde duruşmayı bekleyen iki taraf arasında koridorda çıkan tekme ve yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı, 6 kişi ise gözaltına alındı.
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Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde Diyarbakır Adliyesi'nin 3'üncü katındaki duruşma salonlarının bulunduğu koridorda meydana geldi.

Duruşma öncesi iki taraf arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Kavgada 2 kişi aldığı darbelerle yaralandı. İhbar üzerine adliyeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ekipler tarafından müdahale edilirken, polis kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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