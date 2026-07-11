Diyarbakır’da 2 ayda çıkan yangınlarda 100 bin hektar alan zarar gördü

Diyarbakır’da mayıs ve haziran aylarında çıkan yangınlarda 4 bin 700 hektar buğday, arpa ve mercimek ekili alan yandı. Anız ve ot yangınlarıyla birlikte kent genelinde yaklaşık 100 bin hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangın riskinin arttığı haziran ve temmuz aylarında İtfaiye Daire Başkanlığı, zorunlu haller dışında yıllık izinleri durdururken, insan kaynaklı yangınların önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarını da sürdürdü.

KENTTE 2 AYDA 1544 YANGIN ÇIKTI

Mayıs ayında daha çok konut ve iş yeri yangınlarının, haziran ayından itibaren ise ekin ve anız yangınlarının arttığını belirten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Candar, “Çoğunluğu haziran ayından itibaren başladı. Mayıs'ta ilkbahar olduğu için ve alanlar yeşil olduğu için daha çok konut yangınları, iş yerleri yangınları oluşmuş. Ama hazirandan itibaren ekin, anız, buğday, arpa, mercimek olsun ve çeşitli yangınlar var. Toplamda bu 2 ay içerisinde bin 544 yangın var. Bunun 122'si ev, 2 tanesi fabrika yangını, 245'i anız yangını, 161'i ekin yangını, 674'ü ot ve saman yangını, diğerleri ise küçük çapta çıkan yangınlardır. 2 ayda toplamda 4 bin 700 hektar ekili alan yandı. Çoğunluğu buğdaydan oluşuyor. Kısmi de arpa ve mercimek yangınları var. Diyarbakır genelinde anız, ot ve saman yangınlarıyla birlikte 100 bin hektar alan yandı” dedi.





‘ANIZ YAKILMASI CANLILARA DA ZARAR VERİYOR’

Anız yangınlarının önemli bölümünün insan kaynaklı olduğunu söyleyen Candar, şunları söyledi:

“Anız yangınlarını bazen bilinçli yakan vatandaşlarımız var. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Ekolojik olarak da çevreye de doğaya da zarar veriyor. İkinci ekini yapmaları için bir an önce yakıp tekrar tarlayı sürerek, mısır ya da farklı bir şey ekmek için anız yakanlar var. Araç kullananlar sigaralarını söndürmeden izmaritlerini aracın içinden attıkları için yanan alanlar var. Piknik yapıp ateşlerini söndürmedikleri için yanan alanlar var. Cam şişeler, özellikle aşırı sıcaklar nedeniyle artık bir mercek görevi görüyor. Bunlardan da kaynaklı yangınlar oluşmaktadır. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ekili alanlar 15 Temmuz'a kadar bitecek. 15 Temmuz'a kadar bizim bütün vatandaşlarımızdan ve köylülerimizden beklentimiz, traktörlerini hazır bir şekilde bekletmeleri ve tarlada nöbet tutmalarıdır. Bizler de burada 7/24 nöbet tutuyoruz. Vatandaşlarımız sağ olsunlar birçok yangında traktörleriyle gelerek bizlere yardımcı oluyorlar. Onlara buradan teşekkür ediyoruz. Bu bir bilinçtir ve bu bilincin devam etmesi gerekiyor. Doğada yaşayan her canlının bir kıymeti, bir değeri vardır ve var olması gerektiği için burada vardır. Anız yakıldığında sadece o alana değil, orada içinde yaşayan bir sürü canlıya da zarar veriyor. Mesela dün arkadaşlarımız bir yangında kaplumbağayı kurtardılar. O kaplumbağa o yangının içindeydi. Tabii bunun yılanı, böceği, kaplumbağası, diğer canlılar var. Ayrıca anız yakılması küresel ısınmaya da sebep olur. O dumanın bile çevreye bir zararı vardır” diye konuştu.

‘İZİNLERİ 2 AY BOYUNCA KALDIRDIK’

İtfaiye personellerinin izinlerinin yaz aylarında büyük ölçüde kaldırıldığını belirten Candar, şöyle devam etti:

“Haziran ve temmuz aylarında çok acil bir durum olmazsa, personel izinleri kapanıyor. Ama çok acil bir durum olursa kullanabiliyorlar. Geçen seneye oranla personel sayımız arttırıldı. Hastası olan, taziyesi olan düğünü olan arkadaşlar izne çıkabiliyor. Şu an 420 personelimiz var. Yeni gelecek 48 arkadaşımız daha var. 468 personelimiz olacak. Bünyemizde 80 aracımız var. 20 aracımız 10 gün önce bize ulaştı. Geçen sene alımları yapılmıştı. 2 merdivenli aracımız daha gelecek. Onlar da kışa doğru burada olacaklar. Toplamda 80 aracımız, 468 personel arkadaşımızla yangınlara müdahale ediyoruz. Vatandaşların dikkat etmeleri gerekiyor. Cam şişeleri piknik alanlarında otlak alanlara ya da ekili alanlara yakın bir yere atmamaları gerekiyor. Belediyelerin dönüşüm kutularına bırakmaları gerekiyor. Hem doğaya zarar vermeyelim hem de ekolojik olarak katkı sağlayalım. Sigara içen vatandaşlarımız izmaritlerini araç camlarından atmaya dikkat etsinler. Çünkü gerçekten çok ciddi bir emek veriliyor ve bir sigaranın, bir izmaritin atılmasıyla birlikte o emek heba olabiliyor. Bu kul hakkına da giriyor. İnşallah bir daha büyük yangınlara da maruz kalmayız.” (DHA)

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