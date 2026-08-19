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Diyarbakır'da aranıyorlardı: Kayıp 2 genç, polis tarafından bulundu

Diyarbakır'da aranıyorlardı: Kayıp 2 genç, polis tarafından bulundu

19.08.2026 13:47:00
Güncellenme:
DHA
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Diyarbakır'da aranıyorlardı: Kayıp 2 genç, polis tarafından bulundu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 5 Ağustos'tan bu yana kendilerinden haber alınamayan Gizem İ. (15) ile Ramazan B. (17), polis ekiplerinin çalışması ile bulundu.
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Silvan ilçesinde Gizem İ. ve Ramazan B.'den 5 Ağustos’ta haber alamayan yakınları, İl Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile güvenlik kameralarından elde edilen görüntüleri inceleyerek teknik ve analiz çalışması yaptı.

İKİSİ DE BULUNDU

Çalışmalar sonucunda Gizem İ. ile Ramazan B.'nin bir arada oldukları tespit edildi. Ekipler tarafından bulunan 2 genç, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

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