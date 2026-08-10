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Diyarbakır’da arazide kadın cesedi bulundu: 2 gözaltı!

Diyarbakır’da arazide kadın cesedi bulundu: 2 gözaltı!

10.08.2026 13:24:00
Güncellenme:
DHA
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Diyarbakır’da arazide kadın cesedi bulundu: 2 gözaltı!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Gülistan Karadağ’ın (31) arazide park halindeki bir otomobilin 100 metre yakınında cesedi bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Yeşildallı Mahallesi yakınında sabah saatlerinde arazide hareketsiz yatan bir kadını görenler, jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının, hayatını kaybettiği belirlendi.

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KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Cesedin yaklaşık 100 metre yakınında park halinde bir otomobil bulundu. Yapılan araştırmada cesedin Gülistan Karadağ’a ait olduğu tespit edildi.

Olay yeri incelemesinin ardından Karadağ’ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olduğu değerlendirilen 2 şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İlgili Konular: #diyarbakır #kadın cesedi

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