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Diyarbakır’da cip tarlaya düştü: 1'i ağır 5 yaralı

Diyarbakır’da cip tarlaya düştü: 1'i ağır 5 yaralı

9.07.2026 15:36:00
Güncellenme:
DHA
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Diyarbakır’da cip tarlaya düştü: 1'i ağır 5 yaralı

Güneybatı Çevre Yolu Halid bin Velid kara yolunda kontrolden çıkıp tarlaya düşen cipte, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılıp tedavi altına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Diyarbakır'da Güneybatı Çevre Yolu Halid bin Velid kara yolunda öğle saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; İ.B. idaresindeki 72 AK 320 cip, kontrolden çıkıp yol kenarındaki tarlaya uçtu. Araçtaki sürücü ve 4 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı.

Yaralılardan 1’inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

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