Diyarbakır’da cip tarlaya düştü: 1'i ağır 5 yaralı

Diyarbakır'da Güneybatı Çevre Yolu Halid bin Velid kara yolunda öğle saatlerinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; İ.B. idaresindeki 72 AK 320 cip, kontrolden çıkıp yol kenarındaki tarlaya uçtu. Araçtaki sürücü ve 4 kişi yaralandı.
İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı.
Yaralılardan 1’inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.