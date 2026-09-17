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Diyarbakır’da 'Daltonlar' operasyonu: Soruşturmada yeni gelişme

Diyarbakır’da 'Daltonlar' operasyonu: Soruşturmada yeni gelişme

17.09.2026 10:03:00
Güncellenme:
DHA
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Diyarbakır’da 'Daltonlar' operasyonu: Soruşturmada yeni gelişme

Diyarbakır’da, kamuoyunda ‘Daltonlar’ olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün kentteki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheli, tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlarına yönelik projeli çalışma yürütüldü.

Çalışmada, liderliğini kırmızı bültenle aranan B.C.G.’nin yaptığı belirtilen ve kamuoyunda ‘Daltonlar’ olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün Diyarbakır’daki yapılanması takibe alındı.

Yapılan çalışmalar sonucu örgütün kentte Ş.Ö.’nün yöneticiliğinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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