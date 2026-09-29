Diyarbakır’da fen lisesinde 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Olay, dün öğle saatlerinde Çermik Fen Lisesi'nde meydana geldi. Okulda eğitim gören 11 öğrenci, yedikleri yiyeceğin ardından karın ağrısı yaşadıklarını belirterek görevlilere haber verdi.

11 ÖĞRENCİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine okula 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öğrencilere ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından 11 öğrenci hastaneye götürüldü.

ZEHİRLENME BULGUSUNA RASTLANMADI

Hastanede yapılan muayene ve tetkiklerde öğrencilerde herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı öğrenildi.

Öğrenciler, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından evlerine gönderildi.