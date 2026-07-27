Diyarbakır’da gazetecinin silahlı saldırıda yaralanmasına tepki

Merkez Kayapınar ilçesinde 25 Temmuz akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir lokantaya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda lokantada müşteri olarak bulunan gazeteci Mürsel Acay’ın da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, artan şiddet olaylarına işaret edilerek, organize suç örgütleri ve çeteler şehirlerin huzurunu gasp ettiği belirtildi. Ruhsatsız ve kontrolsüz bireysel silahlanmanın her geçen gün büyüyen bir toplumsal tehdide dönüştüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazeteci meslektaşımız Mürsel Acay, hiçbir ilgisinin bulunmadığı bir silahlı saldırının ortasında kalarak yaralandı. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Ancak biliyoruz ki bu olay yalnızca bir gazetecinin yaralanması değildir. Bu olay, Diyarbakır’da ve ülkemizin birçok kentinde herkesin can güvenliğinin tehdit altında olduğunun acı bir göstergesidir. Artık yeter. Her gün bir sokakta silahlar konuşuyor. Organize suç örgütleri ve çeteler şehirlerin huzurunu gasp ediyor. Ruhsatsız ve kontrolsüz bireysel silahlanma her geçen gün büyüyen bir toplumsal tehdide dönüşüyor. Kurşunlar artık hedef gözetmiyor; çocukları, kadınları, gazetecileri, emekçileri, sağlık çalışanlarını, esnafı ve hiçbir suçu olmayan masum insanları vuruyor.

"RUHSATSIZ SİLAH TİCARETİNİN ÖNLENMESİ İÇİN DENETİMLER ARTIRILMALI"

Can güvenliği, en temel insan hakkıdır. Bu nedenle sessiz kalmayacağız. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti olarak başta Diyarbakır halkı olmak üzere, tüm demokratik kitle örgütlerini, meslek odalarını, sendikaları, sivil toplum kuruluşlarını, siyasi partileri, yerel yöneticileri ve vicdan sahibi herkesi ortak ses olmaya çağırıyoruz. Çünkü bu mesele yalnızca gazetecilerin meselesi değildir. Bu mesele, sokakta yürüyen her çocuğun, evine dönmeye çalışan her kadının, işine gitmek isteyen her emekçinin, okul yolundaki her öğrencinin ve bu kentte yaşayan herkesin yaşam hakkı meselesidir. Taleplerimiz açıktır, ruhsatsız ve kontrolsüz bireysel silahlanmaya karşı caydırıcı ve etkili yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Organize suç örgütleri ve şehirleri korku iklimine sürükleyen çetelere karşı tavizsiz ve etkin bir mücadele yürütülmelidir. Ruhsatsız silah ticaretinin önlenmesi için denetimler artırılmalı, hukuki süreçler kararlılıkla işletilmelidir. Çetelerle ve organize suç örgütleriyle mücadelede yargı kurumları güvenlik güçlerinin çalışmalarını desteklemeli ve kolaylaştırıcı rol oynamalıdır."