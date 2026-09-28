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Diyarbakır'da iki kız kardeşin üzerine yıldırım düştü: 11 yaşındaki Nurhayat hayatını kaybetti

Diyarbakır'da iki kız kardeşin üzerine yıldırım düştü: 11 yaşındaki Nurhayat hayatını kaybetti

28.09.2026 15:30:00
Güncellenme:
DHA
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Diyarbakır'da iki kız kardeşin üzerine yıldırım düştü: 11 yaşındaki Nurhayat hayatını kaybetti

Diyarbakır’da önceki gün evlerinin yakınında yıldırım isabet eden 2 kız kardeşten Nurhayat Yüzen (11) hayatını kaybetti, E.Y. ise yaralandı.
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Fotoğraf: Arşiv

Olay, 26 Eylül’de Bağlar ilçesi kırsal Kırkkoyun Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde evlerinin yaklaşık 100 metre yakınındaki açık alanda Nurhayat Yüzen ile kız kardeşi F.Y.’ye yıldırım isabet etti.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan kardeşler, ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kardeşlerden Nurhayat, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Nurhayat’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

E.Y.’nin tedavisi devam ediyor

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