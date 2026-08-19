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Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

19.08.2026 19:00:00
Güncellenme:
AA
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Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 35 yaşındaki Rojda Duran hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
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Kaza, Mezopotamya Mahallesi Mastfroş Caddesi’nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Rojda Duran (35), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Duran’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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