Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Mezopotamya Mahallesi Mastfroş Caddesi’nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Rojda Duran (35), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Duran’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.