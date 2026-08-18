Diyarbakır'da iş yerlerine yönelik saldırılara tepki: 'En ağır cezalar verilsin'

Diyarbakır'da son günlerde iş yerlerine yönelik kurşunlama olayları sürerken, Sur ilçesinde dün de bir kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından, Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu ve çok sayıda işletmeci bir araya gelerek, tepkilerini dile getirdi.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası’nda yapılan toplantıda konuşan Başkan Mehmet Kaya, iş yerlerine yapılan saldırıyı Diyarbakır’a yapılmış bir saldırı olarak gördüklerini ifade ederek, "Tasvip etmediğimiz, bir kişiye yönelik değil, son dönemlerde kentimizde özellikle iş camiasına yönelik saldırılarla karşı karşıyayız. Bu kent en çok sermaye göçünden çekti bugüne kadar. 1990’lı yıllarda iş insanlarımız tehdit edilerek uzaklaştırılmaya çalışıldı buradan. Vali ve emniyet bu işi başından beri yakından takip ediyor. Bizlerle çalışarak failleri ortaya çıkaracaktır" diye konuştu.

Saldırılara karşı kuyumcu esnafının bir günlük kepenk kapatma eylemi yaparak, çetelere güçlü bir mesaj verdiğini ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Esnafımız bu eylemleriyle 'yerimizdeyiz, buradayız ve bu kentte kalacağız' mesajı verdi. Bu kentten gitmesi gereken birileri varsa bu çete ve uzantılarıdır. Kesinlikle Diyarbakır bu çetelere ödün vermeyecek. DTSO ve esnaf odaları olarak ilin tamamını kapsayan çatı örgütleriyiz. Bugün Başkanımızın yanındayız hep beraber. Emniyet güçlerinden şunu istirham ediyoruz, lütfen bu olaylarla ilgili failleri bulun.

Meclis’e de çağrıda bulunmak istiyorum, burada kullanılan aparatların, çocukların bu şekilde devam etmesi doğru değil, hukuksal ve yasal düzenlemenin bir an önce yapılarak en ağır cezaların verilmesi konusunda Meclis’i göreve çağırıyorum. Biz yerelden, Emniyet, Valilik ne kadar çalışırsa çalışsın bu insanları maalesef bu eylemlerinden vazgeçiremiyoruz. Yasal düzenlemeler için Meclis’e çağrıda bulunuyorum. Bu anlamda inanıyorum bizim de savunmamızın bir başlangıcıdır. Bunu Diyarbakır’a yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz ve çete uygulamalarının bir an evvel son bulmasını istiyoruz."

“ÇETELERE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu da son günlerde artan saldırılara dikkati çekerek, "Son günlerde kentimizde yaşanan olaylar kentimizin huzuruna yönelik bu adımlar, bu sıkılmış olan kurşunlar esnafa ve tüccara değil, huzuruna sıkılmıştır. Bizler bu çetelere ve kendini bilmez çapulculara asla izin vermeyeceğiz, müsamaha göstermeyeceğiz, baş eğmeyeceğiz. 16 yaşındaki çocuklarla bu eylemleri yapanlar lütfen Diyarbakır meydanlarına insinler. Burası Diyarbakır, herkes haddini bilsin, haddini bilmeyene bu kent had bildirmeyi bilir” ifadelerini kullandı.

“DİYARBAKIR'IMIZIN BARIŞ ORTAMINA SIKILMIŞ BİR KURŞUNDUR”

Sur’daki işyeri dün kurşunlanan Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Özer Sanal, saldırıyı şahsına yönelik bir saldırı olarak görmediğini belirterek, “Bu saldırıyı, Diyarbakır esnafının huzuruna, kuyumcu ve sarraf camiamızın güvenliğine ve çalışma hakkına yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyorum. Bu olayın elbette sevindirici hiçbir yanı yoktur. Ancak tek tesellim, saldırının bir esnaf kardeşimin değil, benim iş yerime yapılmış olmasıdır. Valiliğimizin koordinasyonunda, Emniyet teşkilatımızın gece gündüz demeden yürüttüğü çalışmalarla faillerin en kısa sürede adalete teslim edilmesi için gereken her türlü çaba gösterilmektedir. Bilinmesini isterim ki bu alçak saldırı, sadece bana veya işletmeme yapılmış bir eylem değildir; doğrudan esnafımızın huzuruna, rızkına ve Diyarbakır'ımızın barış ortamına sıkılmış bir kurşundur” şeklinde konuştu.