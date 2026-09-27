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Diyarbakır'da kadın cinayeti: Merdivende pompalı tüfekle öldürdü

Diyarbakır'da kadın cinayeti: Merdivende pompalı tüfekle öldürdü

27.09.2026 12:40:00
Güncellenme:
DHA
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Diyarbakır'da kadın cinayeti: Merdivende pompalı tüfekle öldürdü

Bağlar ilçesinde evli olduğu Ayfer Çakmak'ı pompalı tüfekle öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Osman Çakmak tutuklandı. Ayfer Çakmak'ın zanlı ile arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine evden kaçmaya çalıştığı ve fail Osman Çakmak'ın merdivende av tüfeğiyle kadına ateş ettiği aktarıldı.
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Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi 840’ıncı Sokak’ta 25 Eylül'de bir kadın cinayeti meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Osman Çakmak (37), evde henüz bilinmeyen nedenle evli olduğu Ayfer Çakmak’la (32) tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Ayfer Çakmak evden kaçmaya çalışırken, Osman Çakmak merdivende av tüfeğiyle ateş etti. Ayfer Çakmak yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayfer Çakmak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Osman Çakmak, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çakmak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

 

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