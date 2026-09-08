Diyarbakır'da korucunun şüpheli ölümü: Duvara asılı halde bulundu

Olay, Kulp ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi’ndeki ilçe çöplüğü mevkisinde meydana geldi.

Çevrede bulunanlar, bir kişinin istinat duvarına asılı olduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazenin M.S.’ye ait olduğu tespit edildi.

M.S.’nin köy korucusu olduğu ve Kulp’a bağlı Aygün köyüne kayıtlı bulunduğu öğrenildi.

M.S.’nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.