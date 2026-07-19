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Diyarbakır’da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 19 yaralı

Diyarbakır’da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 19 yaralı

19.07.2026 15:18:00
Güncellenme:
DHA
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Diyarbakır’da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 19 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 öğrenci ile serviste bulunan 2 yetişkin yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Ağaçgeçit Mahallesi Diyarbakır Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi.

N.T. yönetimindeki öğrenci servisi ile V.S. idaresindeki otomobil çarpıştı.

19 KİŞİ YARALANDI

Rehabilitasyon okulundan çıkan öğrencileri evlerine bıraktığı öğrenilen serviste bulunan 17 öğrenci ile 2 yetişkin yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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