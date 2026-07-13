Diyarbakır'da operasyon: 143 zanlıyı JASAT yakaladı

İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve haklarında yakalama kararı bulunan “kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıklarınca eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİLER

Operasyonda, aralarında “gece vakti, yol kesmek suretiyle ya da konut veya işyerinde yağma, kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma” suçlarından aranan 143 kişi yakalandı.

Yakalanan 143 zanlı jandarmadaki sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.