Diyarbakır’da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Lice ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisi ile büyüyerek yayıldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, Oman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerlerken, çevredeki vatandaşların da destek verdiği ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yerleşim yerine yaklaşan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu güçlükle kontrol altına alındı.
Kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.