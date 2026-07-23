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Diyarbakır’da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın kontrol altına alındı

Diyarbakır’da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın kontrol altına alındı

23.07.2026 22:12:00
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İHA
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Diyarbakır’da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın kontrol altına alındı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, yerleşim bölgesine doğru ilerledi. Yerleşim yerine yaklaşan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu güçlükle kontrol altına alındı.
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Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Lice ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisi ile büyüyerek yayıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, Oman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerlerken, çevredeki vatandaşların da destek verdiği ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yerleşim yerine yaklaşan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu güçlükle kontrol altına alındı.

Kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

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