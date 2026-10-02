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Diyarbakır’da sağanak taşkına neden oldu: Ekipler çalışma başlattı

Diyarbakır’da sağanak taşkına neden oldu: Ekipler çalışma başlattı

2.10.2026 10:25:00
Güncellenme:
ANKA
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Diyarbakır’da sağanak taşkına neden oldu: Ekipler çalışma başlattı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, dağlık bölgelerden gelen suların taşkına dönüşmesiyle ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımda aksamalara neden olan taşkının ardından belediye ekipleri, etkilenen bölgelerde çalışma başlattı.
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Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, dağlık bölgelerden gelen suların taşkına dönüşmesine neden oldu.

Taşkının ardından Silvan Belediyesi ekipleri sahada çalışma başlattı.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI

Silvan ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Dün gece saatlerinden bu yana devam eden sağanakla dağlık bölgelerden gelen sular, ilçe merkezinde taşkına yol açtı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Silvan Belediyesi ekipleri, taşkından etkilenen bölgelerde çalışma başlattı. Ekiplerin, ulaşımın ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

İlgili Konular: #diyarbakır #sağanak

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