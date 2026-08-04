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Diyarbakır'da silahlı arazi kavgası: 7 gözaltı

Diyarbakır'da silahlı arazi kavgası: 7 gözaltı

4.08.2026 11:15:00
Güncellenme:
DHA
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Diyarbakır'da silahlı arazi kavgası: 7 gözaltı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Figen Baran (18), hayatını kaybetti. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.
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Lice ilçesi kırsal Dallıca Mahallesi Bakanlar mezrasında dün akşam saatlerinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Yılmaz ve Mızraklı aileleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında açılan ateşte, 2 ay önce Yılmaz ailesine gelin gelen Figen Baran, bulunduğu araçta yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Baran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

7 GÖZALTI

Baran'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Mezrada geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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