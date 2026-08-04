Diyarbakır'da silahlı arazi kavgası: 7 gözaltı

Lice ilçesi kırsal Dallıca Mahallesi Bakanlar mezrasında dün akşam saatlerinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Yılmaz ve Mızraklı aileleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında açılan ateşte, 2 ay önce Yılmaz ailesine gelin gelen Figen Baran, bulunduğu araçta yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Baran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
7 GÖZALTI
Baran'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Mezrada geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.