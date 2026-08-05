Cumhuriyet Gazetesi Logo
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

5.08.2026 21:03:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muradiye Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada A.T. hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 

İlgili Konular: #diyarbakır