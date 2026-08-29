Diyarbakır'da Sultan Kara cinayeti protesto edildi: 'Kadınlar öldürüldükten sonra değil, hayattayken korunmalıdır'

Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Sümerpark'ta iki gün önce, uzaklaştırma kararı aldırdığı Ersan Akdemir tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren Sultan Kara cinayeti protesto edildi. Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı ve Dicle Amed Kadın Platformu (DAKAP) öncülüğünde cinayet mahallinde düzenlenen açıklamaya; Özgür Kadın Hareketi (TJA) aktivistleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak, il ve ilçe belediyelerinin Kadın Politikaları Müdürlükleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı.

"Kadın cinayetleri politiktir" pankartının açıldığı eylemde ortak basın metnini DAKAP Sekreteri İlknur Ayık okudu.

“SULTAN KARA'NIN ACISI VE ÖFKESİ İÇİNDEYİZ”

Sultan Kara'nın kucağında çocuğu varken katledilmesinin toplumun vicdanında derin bir iz bıraktı ifade edilen açıklamada şunlar söylendi:

“26.08.2026 akşamı Sümerpark'ta, 3 yaşındaki kızını kucağında taşırken boşanma aşamasında olduğu fail tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren Sultan Kara'nın acısı ve öfkesi içindeyiz. Bir kadın daha, hayatına dair karar verdiği, şiddet gördüğü ya da artık birlikte olmak istemediği bir erkek tarafından yaşamdan koparıldı. Bir çocuk daha annesinin kollarında olması gerekirken, annesinin yaşamına yönelik korkunç bir şiddetin tanığı oldu. Bu nedenle yaşananlar yalnızca Sultan Kara'nın ailesini değil, hepimizi yaralayan; toplumun vicdanında derin bir iz bırakan ağır bir kadın cinayetidir.”

“HİÇBİR GEREKÇEYLE MEŞRULAŞTIRILAMAZ”

Kadın cinayetlerinin hiçbir bahaneyle açıklanamayacağı vurgulanırken, devletin yaşam hakkını koruma yükümlülüğüne dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kadınların yaşam hakkını hedef alan bu saldırılar, hiçbir şekilde 'aile içi mesele', 'kıskançlık', 'öfke' ya da 'anlık tartışma' olarak açıklanamaz ve meşrulaştırılamaz. Kadın cinayetleri, kadınların kendi yaşamları hakkında söz söyleme ve karar verme iradesine yönelik erkek şiddetinin en ağır biçimidir. Hukuken de açıktır ki; her bireyin en temel hakkı olan yaşam hakkının korunması, devletin ve tüm kamu kurumlarının en temel yükümlülüklerinden biridir. Kadınların şiddetten korunması için gerekli tedbirlerin etkin, zamanında ve gerçek bir koruma sağlayacak biçimde uygulanması hayati önem taşımaktadır. Kadınlar öldürüldükten sonra değil, hayattayken korunmalıdır.

“CEZASIZLIĞA İZİN VERİLMEMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

Sultan Kara'nın öldürülmesiyle birlikte bir kez daha görüyoruz ki; kadınların yaşam hakkını korumaya yönelik mekanizmaların güçlendirilmesi, şiddet faillerine karşı caydırıcı ve etkili bir hukuk mücadelesinin yürütülmesi, cezasızlığa izin verilmemesi ve kadınların korunma taleplerinin ciddiyetle ele alınması zorunluluktur. Bizler, Sultan Kara'nın yaşamının bir istatistiğe dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Soruşturma ve yargılama sürecinin etkin, şeffaf ve titizlikle yürütülmesini; failin hak ettiği cezayı almasını ve cezasızlık algısını güçlendirecek hiçbir uygulamaya izin verilmemesini talep ediyoruz. Kadın cinayetleri son bulana kadar susmayacağız.”