Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 144 kilogram esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 144 kilogram esrar ele geçirildi, 35 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Operasyonlara ilişkin Diyarbakır Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.