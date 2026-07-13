Cumhuriyet Gazetesi Logo
Diyarbakır'da yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler

Diyarbakır'da yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler

13.07.2026 10:49:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Diyarbakır'da yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler

Diyarbakır'da otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Bu sırada yanan alanın yanındaki futbol sahasında oyunlarını sürdüren çocuklar, cep telefonuyla görüntülendi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Evrim Alataş Caddesi'ndeki otluk alanda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri çevreye yayılmadan kontrol altına alıp söndürdü. İtfaiyecilerin yangına müdahalesi sırasında, otluk alanın yanındaki futbol sahasında bulunan çocukların oyunlarına devam ettiği görüldü.

Image

O ANLAR KAMERADA

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, çocukların alevlere ve yükselen dumanlara aldırış etmeden futbol oynadığı yer aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #diyarbakır #Yangın

İlgili Haberler

Dünyaca ünlü travertenlerin yakınında orman yangını: Müdahale sürüyor!
Dünyaca ünlü travertenlerin yakınında orman yangını: Müdahale sürüyor! Denizli’nin Pamukkale ilçesinde dünyaca ünlü travertenlere yakın bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Kereste atölyesinde yangın: Ev, atölye ve mezarlık zarar gördü
Kereste atölyesinde yangın: Ev, atölye ve mezarlık zarar gördü Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Kolludere köyünde bir kereste atölyesinde çıkan yangın, yakındaki eve ve köy mezarlığına sıçradı. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında kereste atölyesi ve ev hasar görürken, mezarlık da yangından etkilendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Bursa'da anız yangını: 3 dönüm alan zarar gördü
Bursa'da anız yangını: 3 dönüm alan zarar gördü Bursa’nın Orhaneli ilçesinde tarlada çıkan anız yangını, mahallelinin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.