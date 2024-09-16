Diyarbakır’da 17 yaşındaki Beyza’dan iki gündür haber alınamıyor

Diyarbakır’da "Arkadaşlarımla parkta oturacağım" diyerek evinden ayrılan lise öğrencisi Beyza Yıldırım’dan iki gündür haber alınamıyor.

Diyarbakır’da 17 yaşındaki Beyza’dan iki gündür haber alınamıyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2024 - 17:26

Olay, merkez Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi’nde 14 Eylül günü meydana geldi.

17 yaşındaki lise öğrencisi Beyza Yıldırım, akşam saat 17.30 sıralarında, annesi Gurbet Kaplan’a ‘‘Çok sıkıldım arkadaşlarımla parkta oturacağım’ diyerek evden ayrıldı.

Beyza’nın eve dönmemesi üzerine ailesi telefonla aradıkları kızlarına ulaşamadı. Yıldırım ailesi bunun üzerine durumu polise bildirerek, kızlarının kayıp olduğu ihbarında bulundu.

Polis ekiplerinin Beyza’nın bulunması için başlattığı çalışma sürüyor.


Etiketler: #diyarbakır #Beyza Yıldırım

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