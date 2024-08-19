Diyarbakır'da 8 inek çalan 4 şüpheli yakalandı
Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde 8 inek çaldıkları tespit edilen 4 şüpheli, jandarma dedektifleri tarafından yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Eğil İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası Yatır Mahallesi’nde 5 Ağustos’ta 8 adet büyükbaş hayvan kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.
Açıklamada, jandarma dedektifleri ve Eğil İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan titiz çalışmalar sonucunda; M.K., M.S.K., K.K. ve L.Ç. isimli şahıslar tarafından ineklerin çalındığı tespit edildiği kaydedildi.
İcra edilen operasyon neticesinde yakalanan 4 şüphelinin adli işlemleri tamamlanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği bildirilen açıklamada, ele geçirilen büyükbaş hayvanların sahibine teslim edildiği ifade edildi.
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