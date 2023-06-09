Diyarbakır'da bir çocuk annesine şiddet uygulayan babasını vurdu!
Diyarbakır Eğil'de 14 yaşındaki M.U., annesine şiddet uygulayan babası S.U.'yu tabanca ile vurarak ağır yaraladı. S.U.'nun hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, M.U. gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı kırsal Yukarı Haydan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre S.U., tartıştığı E.U.'ya şiddet uyguladı. Annesinin şiddete maruz bırakıldığını gören M.U. da babasına ait tabancayı alıp ona ateş etti.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Boynuna isabet eden kurşunla yaralanan S.U., ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S.U.'nun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. M.U. da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
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