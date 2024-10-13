Diyarbakır'da 'boşanma' kavgası: Kayınbiraderler, enişte ve yanındaki akrabasını öldürdü

Diyarbakır'da boşanma aşamasında olan kadının kardeşleri, geldikleri evde enişteleri Muhammed Ali Baran ve yanındaki akrabası Vedat Baran'ı tabancayla vurarak öldürdü. 1 kişinin de yaralandığı olay sonrası geldikleri taksiyle kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır'da 'boşanma' kavgası: Kayınbiraderler, enişte ve yanındaki akrabasını öldürdü
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DHA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 07:40

Yenişehir ilçesi Azizmahmutoğulları Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın son katında dün akşam saatlerinde, boşanma aşamasında olan ve kavga eden çiftten kadının kardeşleri, eniştesi Muhammed Ali Baran’ın evine geldi.

Burada çıkan tartışma sonrası Muhammed Ali Baran ve akrabası Vedat Baran ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Muhammed Ali ve Vedat Baran’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralı ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis, geldikleri taksiyle kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ölenlerin cenazeleri ise otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #diyarbakır

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