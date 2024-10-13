Diyarbakır'da 'boşanma' kavgası: Kayınbiraderler, enişte ve yanındaki akrabasını öldürdü

Yayınlanma: 13.10.2024 - 07:40

Güncelleme: 13.10.2024 - 07:40

Yenişehir ilçesi Azizmahmutoğulları Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın son katında dün akşam saatlerinde, boşanma aşamasında olan ve kavga eden çiftten kadının kardeşleri, eniştesi Muhammed Ali Baran’ın evine geldi.

Burada çıkan tartışma sonrası Muhammed Ali Baran ve akrabası Vedat Baran ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Muhammed Ali ve Vedat Baran’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralı ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis, geldikleri taksiyle kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ölenlerin cenazeleri ise otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.