Diyarbakır'da cadde ortasında silahlı çatışma

Diyarbakır'da husumetli 2 kişi arasında cadde ortasında yaşanan silahlı çatışma, kameralara yansıdı.

DHA
12 Ekim 2022 Çarşamba, 12:11
Diyarbakır'da cadde ortasında silahlı çatışma
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iddiaya göre, aralarında husumet bulunan 2 kişi caddede karşılaştı.Çıkan tartışmanın büyümesiyle taraflar, üzerlerindeki tabancaları çekip birbirlerine ateş etti.

Silah sesleri nedeniyle çevredekiler panikle sağa sola kaçtı.O anlar, güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda taraflar, ara sokaklara kaçıp uzaklaştı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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