Diyarbakır'da cadde ortasında silahlı çatışma

12 Ekim 2022 Çarşamba, 12:11

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iddiaya göre, aralarında husumet bulunan 2 kişi caddede karşılaştı.Çıkan tartışmanın büyümesiyle taraflar, üzerlerindeki tabancaları çekip birbirlerine ateş etti.

Silah sesleri nedeniyle çevredekiler panikle sağa sola kaçtı.O anlar, güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda taraflar, ara sokaklara kaçıp uzaklaştı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.