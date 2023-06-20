Diyarbakır'da eğlence mekanında zulalanmış silahlar ele geçirildi
Diyarbakır'da, bir eğlence mekanına düzenlenen operasyonda gizli bölmelerde saklanan 1’i uzun namlulu 3 tüfek ve 5 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 1'i, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, S.A.’nın işletmeciliğini yaptığı eğlence mekanında silahlar bulundurulduğu ve satışının yapıldığını belirledi.
Ekipler, Bağlar ilçesindeki mekana operasyon düzenledi. Operasyonda, masa ve dolaplara yapılan gizli bölmelerde 1 uzun namlulu tüfek, bu tüfeğe ait 3 şarjör ve 108 mermi, 2 pompalı av tüfeği, 37 fişek, 5 ruhsatsız tabanca, 12 tabanca şarjörü, 215 tabanca mermisi ve 1 harddisk ele geçirildi.
İşletmeci S.A. ile F.K. ve S.K. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emzirme odasında engerek yılanı paniği
- AYM'den kritik HDP kararı
- Bakan Tunç'tan kira zammı açıklaması
- Derin dondurucuda 4 ceset! Sır perdesi aralanıyor...
- AKP MKYK Erdoğan başkanlığında toplandı
- Merkez Bankası önünde eylem: Çok sayıda gözaltı
- Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
- Prof. Dr. Mehmet Ali Zengin kimdir?
- Kredi kullanan yurttaşlara iyi haber!
- Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında...