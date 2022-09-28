Diyarbakır'da eski eşini öldüren zanlı, saklandığı kulübede yakalandı
Diyarbakır'da yaklaşık 2,5 ay önce eski eşi Esma Başeğmez'i öldüren zanlı, bir köyde saklandığı kulübede yakalandı.
15 Temmuz'da Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerindeki Öğretmenevi yakınında Emrah Başeğmez isimli erkek, 3 ay önce boşandığı Esma Başeğmez’i kesici ve ateşli silahla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Başeğmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Bürosu ile Cinayet Büro Amirliği ekiplerinden oluşan özel ekip, zanlı Başeğmez'in merkez Yenişehir ilçesine bağlı Bozek köyünde olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla, köyde saklandığı kulübede yakalanan Başeğmez, emniyet götürüldü.
İfadesinde suçunu itiraf eden zanlının, kaçarken silahını ve telefonunu attığını söylediği, cinayetin ardından köyde kulübede saklandığı öğrenildi.
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