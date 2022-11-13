Diyarbakır'da hareketli sabah: Kafeyi taradılar

Diyarbakır’da sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlanan kafenin camları kırıldı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA
13 Kasım 2022 Pazar, 11:41
Diyarbakır'da hareketli sabah: Kafeyi taradılar
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Olay, sabah saatlerinde Kooperatifler Mahallesi Sanat Sokağı’nda meydana geldi.

Bir binanın ikinci katında bulunan kafe, içeride kimse olmadığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

Saldırıda kafenin camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede 8 boş kovan bulan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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