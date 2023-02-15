Diyarbakır'da iş merkezinin yıkılmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nin mülk sahibi ile proje sorumluları mimar ve inşaat mühendisinin İstanbul'da gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 13:14
Diyarbakır'da iş merkezinin yıkılmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Diyarbakır'da yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nin mülk sahibi Hasibe Yıldırım, proje sorumlusu mimar Şeref Kesgün ve proje sorumlusu inşaat mühendisi Mustafa Cevat Arsız'ın İstanbul'un Kadıköy ilçesinde olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekiplerin, Yıldırım, Kesgün ve Arsız'ı kaldıkları adreslerde gözaltına aldığı aktarıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


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