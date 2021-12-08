Diyarbakır'da kaçak silah operasyonu

Diyarbakır'da, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde, 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi ise tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2021 Çarşamba, 17:02
Diyarbakır'da kaçak silah operasyonu
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bağlar ilçesinde şüphe üzerine otomobil takibe alındı.

Durdurulan araçta yapılan aramada, 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi de gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


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