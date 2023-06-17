Diyarbakır'da korkunç kaza: 1'i çocuk 2 ölü, 3'ü çocuk 4 ağır yaralı

Yayınlanma: 17.06.2023 - 06:52

Güncelleme: 17.06.2023 - 06:54

Çermik ilçesi Başarı Mahallesi yolunda, akşam saatlerinde; Çermik istikametine doğru seyir halinde olan Mehmet Can Gedik (24) yönetimindeki 21 ES 922 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilerek ters döndü.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mehmet Can Gedik, Musa Gedik (10), İsmail Gedik (12), Umut Gedik (17), Emirhan Gedik (10) ve Azad Küçükdal (19), yaralandı.

KURTARILAMADILAR

Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet Can Gedik ve Emirhan Gedik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tedaviye alınan 4 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.