Diyarbakır'da park halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü!
Kayapınar ilçesinde park halindeki otomobil bir anda alev aldı. Alev topuna dönen araç kullanılamaz hale gelirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'ne park edilen 21 AEM 756 plakalı otomobil, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürlen, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Otomobilin yandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: #diyarbakır #itfaiye #otomobil #Yangın
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