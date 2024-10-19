Diyarbakır'da park halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü!

Kayapınar ilçesinde park halindeki otomobil bir anda alev aldı. Alev topuna dönen araç kullanılamaz hale gelirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diyarbakır'da park halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 19.10.2024 - 15:34

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'ne park edilen 21 AEM 756 plakalı otomobil, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürlen, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin yandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. 


Etiketler: #diyarbakır #itfaiye #otomobil #Yangın

İlgili Haberler

Beylikdüzü'nde panik anları: park halindeki TIR alev alev yandı!

Beylikdüzü'nde panik anları: park halindeki TIR alev alev yandı!
Sakarya’da otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Sakarya’da otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Park halindeki otomobile çarptı, bir şey olmamış gibi gitti

Park halindeki otomobile çarptı, bir şey olmamış gibi gitti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler