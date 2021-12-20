Diyarbakır'da polis merkezinde rastgele ateş açan kişi etkisiz hale getirildi

20 Aralık 2021 Pazartesi, 14:41

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Huzur Polis Merkezi'ne giren bir kişi polis ekiplerini alarma geçirdi.

Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen Suriye uyruklu kişi, iddiaya göre elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

Merkezdeki polislerin silah kullanmadan etkisiz hale getirdiği şüpheli hakkında daha önceden de meskun mahalde ateş etmekten dolayı işlem yapıldığı belirlendi.