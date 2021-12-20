Diyarbakır'da polis merkezinde rastgele ateş açan kişi etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Yenişehir'de polis merkezine girerek havaya rastgele açan kişi, silah kullanmadan etkisiz hale getirildi.

AA
20 Aralık 2021 Pazartesi, 14:41
Diyarbakır'da polis merkezinde rastgele ateş açan kişi etkisiz hale getirildi
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Huzur Polis Merkezi'ne giren bir kişi polis ekiplerini alarma geçirdi.

Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen Suriye uyruklu kişi, iddiaya göre elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

Merkezdeki polislerin silah kullanmadan etkisiz hale getirdiği şüpheli hakkında daha önceden de meskun mahalde ateş etmekten dolayı işlem yapıldığı belirlendi.


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