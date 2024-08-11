Diyarbakır'da 'Radar' operasyonu: 16 gözaltı

Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı hırsızlık operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 11.08.2024 - 08:38
Diyarbakır'da 'Radar' operasyonu: 16 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ev ve işyerlerinden hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma yürüttü.

Çalışmada, zanlıların geceleri balkonlara tırmanarak evlere girdikleri, kepenk kilitlerini açtıkları ve daire kapılarından girerek hırsızlık yaptıkları, çaldıkları malzemeleri bir depoya bıraktıktan sonra sattıkları belirlendi.

Ekipler, eş zamanlı düzenledikleri 'Radar Operasyonu'nda 16 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan 2'sinin birçok hırsızlık suçundan 41 ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezaları olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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