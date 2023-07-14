Diyarbakır'da 'Sinerji' operasyonu: 15 tutuklama
Diyarbakir'da ev ve işyerlerinden farklı tarihlerde hırsızlık yapan şüphelilere yönelik polisin düzenlediği 'Sinerji' operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı. Polisin operasyonu sırasında bir şüphelinin yatakların arasında saklanırken yakalanması kameraya yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, farklı tarihlerde ev ve işyerlerinde hırsızlık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, ihbar yapılan ev ve işyerlerinin çevresindeki güvenlik ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelemeye aldı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Görüntüleri izleyen polisler, yaptığı planlı çalışmalar sonucunda 15 şüphelinin kimliğini belirledi. 15 şüpheli eş zamanlı olarak 'Sinerji' ismi verilen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin evlerine savcılıktan alınan izinlerle girilen operasyonda, 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de yakalandı.
YATAKLARIN ARASINA SAKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda bir evde şüphe üzerine alınan izinlerle arama yaptı. Bir şüphelinin yatakların arasında olduğunu fark etti.
Ekipler, yatakları kaldırdıkları sırada şüphelinin orada uzandığını gördü. Kameraya yansıyan görüntülerde yatakların arasında bulunan şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun İl Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı Suçla Sinerjik Mücadele Projesi kapsamında ilk operasyon olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet'teki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Türkiye’de rejim değişmiştir'
- Yargıtay’dan Can Atalay kararı!
- Gövde gösterisine dönüştürdüler!
- Ünlü oyuncudan kötü haber: Organ nakli için başvurdu!
- AKP'li il başkanı istifa etti!
- Memur ve emekli maaşlarına zam
- Emekliye yüzde 25, ‘seyyanen zam’sız kabul edildi
- 2023 Emmy Ödülleri adayları belli oldu!
- Kahramanmaraş'ta deprem!
- Serdar Ortaç'ın tabutu çalındı